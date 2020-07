Nivea-Hersteller Beiersdorf eröffnet Forschungszentrum in Schanghai

Der Nivea-Hersteller Beiersdorf hat ein neues Forschungs- und Innovationszentrum in Schanghai eröffnet. Dabei handele es sich um das zweitgrößte weltweit nach dem Forschungszentrum am Hauptsitz in Hamburg, teilte Beiersdorf am Donnerstag mit. „Diese bedeutende Investition in unsere Forschung und Entwicklung ist ein klares Bekenntnis zu Innovation und Wachstum in der Region“, sagte Forschungschefin May Shana'a.