Nivea, Ritter Sport, Hochland und Co. Wie deutsche Marken weiter in Russland Geschäft machen

Ein Team der Yale School of Management etwa hat eine Datenbank aufgebaut und benotet darin Unternehmen auch für Engagement in Russland. Die Übersicht trägt bereits den Spitznamen „Liste der Schande“ - und sorgt auch bei deutschen Unternehmen für Unwohlsein. Das Team der Universität stellte deutschen Konzernen wie den Süßwarenproduzenten Storck und Zentis und auch Zott die schlechteste Note aus, die Konzerne würden wie gewohnt weiter ihren Geschäften nachgehen. Zu Unrecht, wie Zott betont. „Von einem „business as usual“ kann also keine Rede sein“, heißt es aus dem Konzern. Der Konzern habe schon im Februar 2022 Lieferungen nach Russland eingestellt. Auch andere fühlen sich unfair benotet und beschweren sich, dass die Forscher und Forscherinnen niemals direkten Kontakt mit den Unternehmen aufgenommen hätten.



Lesen Sie auch: „Diese Unternehmen in Russland sind gierig und feige“



Noch aggressiver geht die Londoner „Moral Rating Agency“ vor – ein selbsternannter Sittenwächter über westliche Konzernaktivitäten in Russland. Die Organisation hat eine Liste der „dirty Dozen“ veröffentlicht – zwölf Konzernen, die sich angeblich aus Russland zurückgezogen haben, in Wirklichkeit aber ein Großteil ihrer Geschäfte weiterlaufen lassen, behauptet die Moral Rating Agency. Zu diesen dreckigen Zwölf gehören etwa Ölkonzerne wie Saudi Aramco oder BP, aber eben auch gleich fünf Konsumgüterkonzerne: Unilever (bekannt für Marken wie Dove, Knorr oder Langnese), Procter&Gamble (Pampers, Ariel, Always), PepsiCo (Pepsi, Lay’s, Doritos), und Nestlé (Maggie, Kitkat, Nespresso). Die Organisation kritisiert etwa, dass Unilever oder Nestlé weiter Eiscreme verkaufen. PepsiCo habe zwar die Produktion von Softdrinks wie 7Up und dem Energiedrink Mountain Dew eingestellt, verkaufe aber weiter Kartoffelchips.