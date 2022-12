Nordmanntannen und Blaufichten So viel kosten Weihnachtsbäume 2022

In Norddeutschland koste der laufende Meter auf dem Hof 20 Euro, in Thüringen 22 Euro und in Werder 24 Euro. Diese Preise gelten für Bäume, die die Kunden an der Plantage selbst sägen und mitnehmen. Hier sei der Preis identisch geblieben, so Mai. Bis zu zehn Prozent teurer im Vergleich zum Vorjahr sind hingegen die Baumpreise an den Verkaufsständen geworden. Das liege an den hohen Mehrkosten. So koste in Berlin und Brandenburg der laufende Meter Nordmanntanne 26,50 Euro.