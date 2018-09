Im künftigen Gemeinschaftsunternehmen, für das noch ein Name gesucht wird, soll es etwa keine Preisunterschiede zwischen Onlineshop und Ladenlokal geben – was heute noch häufig vorkommt. „Das ist zwar technisch aufwendig“, sagt von Wedemeyer, aber eine Zusammenführung der Prozesse zwischen dem datengetriebenen Onlinehandel und dem traditionellen Einzelhandel sei in jedem Fall in mehreren Monaten möglich. „Hausaufgaben machen“, nennt er das. „Wir wollen auf keinen Fall mit der Brechstange dran gehen“, sagt er. Die Arbeitsplätze der 900 Angestellten von Notebooksbilliger.de und 2000 Angestellten von Medimax sollen erhalten bleiben. Ziel sei es vielmehr, die Märkte „zielgerichteter und effizienter“ zu gestalten werden.