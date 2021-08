Nudeln, Käse, Eis und Curry Ethylenoxid: Die große Rückrufwelle rollt an

In Deutschland blieb die Zahl der Rückrufe bislang zwar überschaubar. Doch nach und nach steigt auch hierzulande die Zahl der Firmen, die mehr oder weniger freiwillig die Konsequenzen ziehen und Ware vom Markt nehmen. Den Anfang machte der Nahrungsmittelkonzern Mars, der einzelne Chargen Eiscreme der Marken Snickers, Bounty, Twix und M&M's zurückrief. Mars hatte sich nach eigenen Angaben zunächst gegen einen Rückruf in Deutschland entschieden, in anderen EU-Ländern aber Produkte zurückgerufen. Das nahm die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch zum Anlass, öffentlichen Druck aufzubauen. Das Unternehmen reagierte schließlich. Wenig später rief auch die Mars-Marke Tasty Bite mehrere Curry-Gerichte zurück. In bestimmten Zutaten einiger Produkte seien geringe Mengen an ETO gefunden wurden, teilte der Hersteller mit. Betroffen seien die Produkte „Tasty Bite Channa Masala“, „Tasty Bite Madras Curry“, „Tasty Bite Bombay Curry“ und „Tasty Bite Thai Curry“.