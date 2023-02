Nutella-Konzern So viel weniger verdient Ferrero in der Krise

Ferrero gibt sich stets ausgesprochen verschlossen. In einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Pressemitteilung machte das Unternehmen weder Angaben zum Gewinn noch zu den Folgen des Salmonellenfalls: Ferrero berichtete nur über den Umsatz. Der Konzern teilte zudem mit, 733 Millionen Euro in seine Produktion investiert zu haben – vor allem in Deutschland, Polen und den USA. Die „Oberhessische Presse“ berichtete in der vergangenen Woche, Ferrero wolle weitere 100 Millionen Euro in sein Werk im hessischen Ort Stadtallendorf investieren.