Nutzerbewertungen bei Amazon & Co. Wem die Deutschen noch vertrauen – und wem nicht

Demnach ist die Nutzung von Bewertungsportalen einerseits zwar weit verbreitet: 59 Prozent der Befragten haben Bewertungen schon zur Entscheidung genutzt. Jeder Vierte hat bereits selbst ein Urteil abgegeben. Andererseits zweifeln offenbar viele an der Authentizität der Bewertungen und Kommentare und damit an dem ausschlaggebenden Faktor für die Nutzung. So gaben 93 Prozent der Befragten an, die wichtigste Eigenschaft für die Glaubwürdigkeit eines Bewertungsportals sei, dass die ‚Eintragungen ‚echt‘ sind, dort also keine gefälschten, sogenannte „Fake-Bewertungen“ vorkommen.