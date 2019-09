Obstanbau: Klimawandel könnte Bananenernten schwinden lassen

In Deutschland ist die Banane neben dem Apfel das beliebteste Obst. Das in tropischen und subtropischen Ländern angebaute Gewächs sei eine entscheidende Nutzpflanze für etliche Millionen Menschen weltweit, so die Forscher. Sie liefere wichtige Nährstoffe, ihr Anbau biete etlichen Menschen ein Einkommen. In Ländern wie Ecuador und Costa Rica sei sie das zweitwichtigste landwirtschaftliche Exportprodukt.