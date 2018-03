Ökologische Landwirtschaft: Bauern wollen stärker vom Bio-Boom profitieren

Trotz des weiteren Marktwachstums der Branche zeichnen sich auf der bis zum Samstag dauernden Naturkostmesse keine größeren Neuheiten-Trends ab. Neu sei lediglich das stark gestiegene Angebot an Öl-Spezialitäten aus Bioanbau und die Anreicherung von Bio-Lebensmitteln mit Proteinen, berichtete eine Messe-Sprecherin. Bei den Geschmacksrichtungen sei in diesem Jahr in immer mehr Bio-Drinks das Gewürz Kurkuma angesagt. Im Naturkosmetikbereich spielten Naturfarben eine immer größere Rolle.