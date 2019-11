Ökologischer Fußabdruck „Wer E-Autos fördert, sollte auch regionale Möbel fördern“

Als Konsequenz fordern Sie nun einen staatlichen Klima-Bonus für Tischlereien beziehungsweise für regionale Handwerksbetriebe, die mit kleinem ökologischen Fußabdruck arbeiten. Wie soll das aussehen?

Die Politik muss da eingreifen. Ich finde: Wenn man E-Autos und Photovoltaikanlagen fördert, muss man auch darüber diskutieren, regionale Produkte zu fördern. Das muss man einfach durchrechnen: Wie hoch ist der ökologische Fußabdruck? Und wenn ein Mensch sich bereit erklärt, solch ein Produkt mit viel geringerem Fußabdruck zu kaufen, muss er genauso eine Förderung vom Staat bekommen. Und das betrifft natürlich nicht nur regional hergestellte Möbel, sondern auch Kleidung, Schuhe, Lebensmittel, Brennmaterialien.



Was würde Ihr 2.000-Euro-Tisch dann noch kosten?

Das kann ich nicht beantworten. Aber im Idealfall: nicht mehr als ein Tisch, der vorher um die halbe Welt geflogen ist. Oder die Politik muss vorweg eingreifen, dass solch ein Tisch gar nicht so billig zu haben ist. Das klappt ja auch nur in Ländern, wo Rohstoffe nach Belieben gerodet werden, wo es keine oder nicht so strenge Umweltauflagen wie bei uns gibt, wo die Personalkosten sehr gering sind, wo Betriebe nicht ins Sozialsystem einzahlen – all diese Faktoren sorgen ja dafür, dass die Produkte, die bei uns hergestellt werden, so viel teurer sind.