Österreichische Bundesbahn: Siemens setzt sich in Zug-Ausschreibung der ÖBB durch

Die Siemens-Zugsparte, die die staatliche ÖBB seit 2008 mit „Railjet“-Zügen beliefert, muss sich allerdings noch zehn Tage gedulden. So lange haben die unterlegenen Bieter Zeit, Einspruch gegen die Vergabe einzulegen. In einem ersten Schritt will die ÖBB 21 Züge für rund 375 Millionen Euro kaufen. Der Railjet wird auch als Nachtzug eingesetzt.