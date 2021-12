Wird der Konsument aber nicht doch auch künftig lieber zum Billigangebot greifen, das dann eben im Zweifel aus dem Ausland stammt?

Ich bin mir sicher, dass die Diskussion über mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft in den kommenden Jahren enorm an Fahrt aufnehmen wird. Da wird es nicht mehr nur um Klimafolgen und Biodiversität, sondern auch um die enormen Risiken in der Produktion gehen. Heute werden in der Tierhaltung Reserveantibiotika für die Humanmedizin eingesetzt. Wenn sich hier Resistenzen bilden, sind die Folgen kaum absehbar.



Die Zukunft gehört also den Öko-Lebensmitteln.

Nicht unbedingt. Es gibt auch jenseits der strengen Bio-Vorgaben viele Ansätze, über die man mit weniger Dünger oder mit biologischem Pflanzenschutz gute Resultate erzielt. Die zentrale Herausforderung aber wird die Tierhaltung sein. Hier dürfte kein Weg an weniger Fleisch und weniger Milch vorbeiführen. Dass pflanzlicher Ersatz größtenteils an die Stelle der tierischen Produkte tritt, ist für viele immer noch schwer vorstellbar. Aber alle derzeit diskutierten Szenarien lassen keinen anderen Schluss zu. Und diese Zukunft lässt sich durchaus attraktiv gestalten.



