Ofen aus bei Bäckereiketten Pleitewelle im Brötchen-Business

Denn gleich an mehreren Fronten müssen die Bäcker kämpfen: „Fast alle großen Handelsketten haben in den vergangenen Jahren Backstationen und -Systeme in ihren Filialen etabliert“, sagt Juncker, „das spüren die klassische Bäckereiketten“. Während ihre Umsätze sinken, bleiben die Fixkosten – vor allem die Mieten – hoch. Einzelne Faktoren wie die Personalknappheit oder die Hitzewellen im Sommer verstärken die Probleme noch. Hinzu kommen hausgemachte Probleme, wie im Fall von Kronenbrot.



Als Insolvenzverwalter Biner Bähr, Partner der Kanzlei White & Case, am Nachmittag des 12. Juni mit einem Team von sechs Anwälten das Kronenbrot-Stammwerk in Würselen betrat, wurde ihm schnell klar, dass das kein einfaches Verfahren werden würde. „Die Produktionsanlagen waren völlig veraltet und extrem störanfällig“, sagt er. Motivation und Stimmung in der Belegschaft waren ebenfalls auf einem Tiefpunkt. Zudem hatte die komplette zweite Führungsebene Kronenbrot bereits verlassen.