Offene Forderungen AvP-Insolvenz: Bis zu 350 Apotheken vor dem Aus

Der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, sieht „bis zu 350 Apotheken in Deutschland“ in „großer Gefahr“ durch die Insolvenz des Dienstleisters AvP schließen zu müssen, wie er der WirtschaftsWoche sagte. Nachdem die AvP, die für die Apotheken Rezepte mit den Kassen abrechnete, in Insolvenz ging, erhielten die Apotheken kein Geld mehr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Bankrott. Mehrere Apotheken blieben danach auf Forderungen von einer Million Euro und mehr sitzen; im Schnitt lag der finanzielle Schaden bei 120.000 Euro. Wie es in der Branche heißt, sollen einige Großhändler bei klammen Apotheken bereits auf sofortiger Barzahlung bestehen.