Olaf Koch Metro-Chef sieht Real-Verhandlungen „aktuell auf einem guten Weg“

Um das Großhandelsgeschäft auszubauen, will der Konzern diesen Freitag (13. September) einen neuen Online-Marktplatz für die Gastronomie-Branche starten. Über das Portal werden im ersten Schritt mehr als 20.000 Non-Food-Produkte angeboten, die teils von Metro, teils von externen Herstellern und Händlern stammen. „Es geht dabei um ein zentrales Projekt in unserer Digitalstrategie“, so Koch. Das Marktplatz-Angebot soll zügig erweitert werden und könnte auch in andere europäische Länder übertragen werden.