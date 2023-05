Olivenöl von Bertolli & Co. : Die Dürre, das Öl und die Frage nach dem Preis

Im Süden Spaniens sind die Menschen an Hitze gewöhnt, aber die vergangenen Wochen waren selbst vielen Einheimischen zu viel. Temperaturen von örtlich deutlich über 35 Grad verzeichneten die spanischen Wetterstationen Ende April. Hinzu kommt eine der schlimmsten Dürreperiode in der Geschichte des Landes. In einigen Regionen hat es seit über 100 Tagen nicht mehr geregnet, und der Sommer steht erst noch bevor. Hitze und Trockenheit treffen auch die Landwirtschaft – mit Folgen, die bald schon an den Preisschildern in deutschen Supermärkten zu sehen sein werden.