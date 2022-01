Online-Geschäft boomt Trotz Corona: Umsatz im Einzelhandel 2021 auf Rekordniveau

Die deutschen Einzelhändler haben 2021 trotz Corona-Beschränkungen und Lieferproblemen einen Rekordumsatz geschafft. Die Einnahmen wuchsen um 3,1 Prozent zum bisherigen Rekordjahr 2020, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag auf Basis der vorliegenden Ergebnisse für die ersten elf Monate schätzte. Preisbereinigt (real) blieb ein Plus von 0,9 Prozent übrig. Allerdings lief es längst nicht überall rund. So habe etwa der Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren auch im zweiten Jahr der Corona-Krise Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Dagegen wuchs das boomende Online-Geschäft erneut zweistellig.