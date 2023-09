Online-Händler Alibaba will in der Türkei Milliarden investieren

Nach ergänzenden Aussagen von Caglayan Cetin, Chef von Alibabas türkischer Tochter Trendyol, soll das Geld unter anderem in ein Rechen- und ein Logistik-Zentrum in Ankara sowie ein Export-Zentrum in Istanbul gesteckt werden. Cetin hatte sich ebenfalls mit Erdogan getroffen. Über den Online-Modehändler Trendyol, der auch in Deutschland aktiv ist, hat Alibaba nach eigenen Angaben bereits 1,4 Milliarden Dollar in der Türkei investiert.