Online-Händler Amazon-Deutschlandchef erwartet starkes Weihnachtsgeschäft

Inzwischen kommt das Unternehmen in Deutschland auf zwölf Läger. Immer wieder wird darüber spekuliert, dass Amazon auch in Deutschland in den stationären Einzelhandel einsteigt und wie in den USA eigene Läden eröffnet. „Wir schließen das nicht aus, haben hierzu aber keine Ankündigungen gemacht“, sagte der 52-Jährige.