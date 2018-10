Online-Händler Amazon plant Logistikzentrum in Sachsen-Anhalt

Aktuell betreibt der US-Internethändler in Deutschland zwölf Versandzentren, davon allein zwei im hessischen Bad Hersfeld sowie in Leipzig und dem brandenburgischen Brieselang. Im Regelfall beschäftige Amazon in den Logistikzentren jeweils um die 2000 Mitarbeiter, so ein Sprecher. Wann das Unternehmen seine Ansiedlungspläne publik macht, ist offen. Laut „Volksstimme“ rollen bereits die Bagger und die obligatorischen archäologischen Erkundungen laufen auf dem Gelände.