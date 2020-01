Online-Händler: Europa-Offensive von Alibaba stockt bei großen Marken

In der Vergangenheit hatte Alibaba über AliExpress vor allem chinesische Billig-Ware wie USB-Kabel oder Mode-Schmuck in Europa angeboten. Doch nun geht der Konzern in die Offensive und wirbt um lokale Anbieter. Diese würden die Bedürfnisse der Verbraucher in ihren Heimatmärkten einfach besser verstehen, sagte Wang.