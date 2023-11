Online-Händler: Geplatzte Cloud-Abspaltung lässt Alibabas Aktienkurs sinken

Der Börsengang der Cloud-Sparte war Teil des größten Umbaus der Firmengeschichte von Alibaba. Der Konzern hatte im Frühjahr angekündigt, sich in sechs eigenständige Einheiten aufspalten zu wollen. Alibaba selbst werde künftig als Holding fungieren. Die Cloud-Sparte werde zwar vorerst nicht an der Börse debütieren, aber weiterhin unabhängig arbeiten, betonte Alibaba-Mitgründer Joseph Tsai. Gleichzeitig werde der Konzern Investitionen in KI vorantreiben.