Online-Händler: Kartellbehörde untersucht Vorwürfe gegen Amazon in Japan

Amazon Japan war in der Vergangenheit bereits von den Kartellbehörden in Augenschein genommen worden. In einer früheren Untersuchung hatten die Kontrolleure aufgedeckt, dass das Unternehmen Zulieferer, die auf mehreren Plattformen Waren verkauften, dazu aufforderte, ihre Artikel bei Amazon zum günstigsten Preis anzubieten.