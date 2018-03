Zalando will fünf Prozent des europäischen Modemarktes erobern

Erstmals seit fünf Jahren will Europas größter Online-Modehändler Zalando wieder neue Märkte erobern. "Wir werden 2018 in zwei neue Länder in Europa expandieren", sagte Zalando-Vorstandsmitglied Rubin Ritter am Donnerstag. Namen wollte er nicht nennen. Derzeit sind die Berliner in 15 Märkten aktiv. Insgesamt will Zalando im laufenden Jahr rund 350 Millionen Euro in die Hand nehmen für den Ausbau des Geschäfts und der Belegschaft, auch die Logistik und das Webangebot sollen verbessert werden. Das sind 43 Prozent mehr als 2017. Bereits im vergangenen Jahr drückten die Investitionen auf die Marge, die auf 4,8 von 5,9 Prozent im Jahr davor fiel.