Online Handel: Amazon-Rabattaktion beim Bücherkauf vor Bundesgerichtshof

Ob der Online-Händler Amazon in einer Werbeaktion unerlaubte Rabatte auf neue Bücher gewährt hat, will der Bundesgerichtshof (BGH) noch am Donnerstag entscheiden. Den Richtern liegt eine Klage des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vor, der Amazon einen Verstoß gegen das Gesetz zur Buchpreisbindung vorwirft. Ein Urteil soll demnach noch am Nachmittag verkündet werden. (Az.: I ZR 83/14)