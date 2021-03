Online-Handel Harry's kommt nach Deutschland

Harry's produziert ausschließlich in einer Fabrik in Eisfeld, einem früher volkseigenen Betrieb in Ostdeutschland. Das Werk besteht aus einer schmucklosen Wellblech-Halle in einem Gewerbegebiet. Das typische New Yorker Start-up-Flair wurde in den zweiten Stock eingebracht: ein Großraumbüro mit Designerteppich und Hockern in orange. Harry's zahlte für den ostdeutschen Betrieb 100 Millionen Euro und investiert seitdem jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag in den Ausbau des Werks, in dem mittlerweile 600 Personen beschäftigt sind – mehr als doppelt so viele wie in der New Yorker Firmenzentrale.



In den USA, Kanada und Großbritannien hat Harry’s 20 Millionen Kunden und kommt auf einen Marktanteil von 13 Prozent. Harry’s ist nach Angaben des Marktforschers Nielsen der am schnellsten wachsende Hersteller für den Rasierbedarf des Mannes in den USA.