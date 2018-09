Online-Handelsplattform: JD-Gründer Liu wegen Verdacht auf sexuelles Fehlverhalten in den USA festgenommen

MinneapolisDer chinesische Milliardär Liu Qiangdong ist wegen des Verdachts sexuellen Fehlverhaltens in der US-Großstadt Minneapolis festgenommen worden. Wie Gerichtsakten zeigten, wurde der 45-jährige Gründer der Online-Handelsplattform JD.com am späten Freitagabend (Ortszeit) in Gewahrsam genommen, am Samstagnachmittag aber zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Um was für einen Vorfall es sich genau handelte, ging aus den Akten nicht hervor. Auch die Polizei gab am Sonntag keine Details bekannt.