Online-Haustierbedarfshändler Zooplus schreibt wegen Einmalkosten rote Zahlen im Quartal

Der Online-Haustierbedarfshändler Zooplus ist wegen Sonderkosten infolge der Übernahme durch Finanzinvestoren in die roten Zahlen gerutscht. Der operative Verlust (Ebitda) betrug im dritten Quartal 26,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte hier noch ein Gewinn von 18,4 Millionen Euro gestanden. Unter dem Strich fiel diesmal ein Verlust von 24,6 Millionen Euro an nach einem Gewinn von 7,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor.