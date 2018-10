Online-Lebensmittelhandel Wie Picnic die Deutschen vom Wocheneinkauf im Internet überzeugen will

Durch eine Kooperation mit Edeka Rhein-Ruhr kommt Picnic an die Lebensmittel. Diese werden ins Zentrallager von Picnic geliefert. Das steht in Viersen und ist ein altes Tengelmann-Lager. Von hier aus geht es für die Einkäufe der Kunden zu verschiedenen Hubs, wo sie in die Lieferwagen von Picnic geladen werden. Um die Lebensmittel während des gesamten Transports ausreichend zu kühlen, errechnet ein Algorithmus für jedes Produkt die benötigte Menge an Kühlmittel. So will Knaudt nichts verschwenden und die Produkte trotzdem mit der optimalen Temperatur zum Kunden bringen.