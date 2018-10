Online-Lebensmittelhandel Wie Picnic die Deutschen vom Wocheneinkauf im Internet überzeugen will

„Der Online-Lebensmittelhandel steht in Deutschland noch ganz am Anfang, so ehrlich muss man einfach sein“, sagt Christian Wulff, Leiter des Bereichs Handel und Konsumgüter bei der Unternehmensberatung PwC Deutschland. Die Entwicklung gehe allerdings in die richtige Richtung. „Die Akzeptanz der Verbraucher wächst. Auch weil die Betreiber die Herausforderungen, die der Online-Lebensmittelhandel birgt, mehr und mehr in den Griff bekommen.“