Online-Modehändler: About You hebt Umsatzprognose an

Der Online-Modehändler About You traut sich nach einem erfolgreichen zweiten Quartal mehr zu. Im Geschäftsjahr zu Ende Februar werde nun mit einem Umsatz zwischen 1,725 und 1,775 Milliarden Euro gerechnet, teilte das Hamburger Unternehmen am Dienstag mit. Das entspricht einem Plus von bis zu 52 Prozent. Bisher waren bei einer breiteren Spanne höchstens mit Zuwächsen von 50 Prozent gerechnet worden.