Online-Modehändler: Börsengang bringt About You neue Kunden und Umsatzplus

Inzwischen zählt About You 9,2 Millionen aktive Kunden und damit 42 Prozent mehr als noch im Februar. Allerdings kommt der große Wettbewerber aus Berlin, der seine Quartalszahlen am 5. August vorlegt, und in der Corona-Krise stark gewachsen ist, mittlerweile auf 42 Millionen. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten betreibt About You auch eine Technologiesparte, die Infrastrukturlösungen an Firmen wie beispielsweise Marc O'Polo und North Face verkauft. Der Umsatz in diesem Bereich stieg im abgelaufenen Quartal um fast 136 Prozent auf 34,5 Millionen Euro.