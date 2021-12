Online-Modehändler: Zalando erweitert Vorstand und ernennt neue Finanzchefin

Zalando gehört wie Asos und Boohoo aus Großbritannien sowie der rasant wachsende Konkurrent About You aus Hamburg zu den Profiteuren der Coronakrise, in der viele Menschen angesichts geschlossener Läden und Abstandsvorgaben damit begannen, online Kleidung und Kosmetik einzukaufen. Zalando zählt inzwischen mehr als 46 Millionen Kunden in 23 Ländern und ist seit Sommer Mitglied im deutschen Leitindex Dax.