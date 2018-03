Online-Modehändler: Zalando ist noch zu klein

Diese Länder machen mit 2,1 Milliarden Euro immer noch den Löwenanteil des Umsatzes aus. „Das liegt daran, dass wir in diesen Ländern mit Zalando als erstes gestartet sind“, sagte Ritter. Aber er betonte, dass die übrigen Länder in Europa in den vergangenen Jahren stärker gewachsen sind als die DACH-Region. „Wir werden in einigen Saisons sehen, dass die übrigen Länder in Europa die DACH-Region überholen.“