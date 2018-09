Online-Modehändler Zalando-Rivale Boohoo hebt nach Gewinnsprung Ausblick an

London, BerlinDer britische Online-Modehändler Boohoo hat trotz der Hitzewelle im Sommer einen Gewinnsprung im ersten Geschäftshalbjahr verzeichnet und seinen Ausblick angehoben. Es werde nun fürs Geschäftsjahr per Ende Februar mit einem Umsatzplus zwischen 38 und 43 Prozent gerechnet, teilte der Zalando-Konkurrent am Mittwoch mit. Bisher hatte Boohoo 35 bis 40 Prozent in Aussicht gestellt.