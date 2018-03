Online-Modehändler: Zwei Zahlen, auf die Sie bei Zalando achten sollten

Wichtiger ist aber, wie hoch der Aufwand ist, um bestehende Kunden zu halten oder neue zu gewinnen. In der Vergangenheit war es Zalando gelungen, den Anteil der Marketingkosten am Umsatz jedes Jahr zu senken. In den ersten neun Monaten des vergangenen Geschäftsjahres verringerte sich dieser Wert von 10,3 auf 8,5 Prozent. Es wird sich zeigen, ob Zalando diesen Wert auch im Gesamtjahr weiter senken konnte.