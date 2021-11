Online-Modehandel Betriebsgewinn von Zalando bricht ein

Zudem soll das Mitgliederprogramm Zalando Plus, das mit kostenlosen und schnellen Lieferungen lockt, in Frankreich ausgebaut und in den Niederlanden und Italien gestartet werden. Zudem werben die Berliner immer stärker um Kunden, die nachhaltiger einkaufen wollen. Für 2022 kündigte Zalando-Co-Chef Robert Gentz viele strategische Initiativen an, die die Nachhaltigkeitsambitionen vorantreiben sollen. Erst kürzlich hat Zalando einen Reparaturservice in Berlin gestartet.