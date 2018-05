Online-Modehandel: Zalando will seinen Kunden ein fast unbegrenztes Angebot bereitstellen

BerlinDer Modehandelskonzern Zalando will mit einer verstärkten Partnerschaft mit großen Herstellern sein Angebot weiter ausbauen. Dazu gehörten etwa Inditex und H&M, die ein eigenes Filialnetz in Europa haben, sagte Co-Vorstandschef David Schneider am Mittwoch auf der Jahreshauptversammlung in Berlin.