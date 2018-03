Online-Modehaus: Wachsen, wachsen, wachsen – Zalando in der Blitzanalyse

Weniger Marketing, mehr Kunden: Die Zahl der aktiven Kunden, also Kunden, die einkaufen, ist im vergangenen Geschäftsjahr um 16 Prozent auf 23 Millionen gestiegen. Zalando hat den Anteil der Marketingkosten am Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent gesenkt. Das zeigt, dass Zalando effizienter arbeitet, mit Marketingaktionen Kunden zu halten und Neukunden zu gewinnen. Darin sind auch die Kosten für die zweite von Zalando veranstaltete Modemesse Bread & Butter in Berlin enthalten.