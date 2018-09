Online-Möbelhändler Börsengang soll Westwing 120 Millionen Euro Kapital bringen

Der 2011 gegründete Online-Möbelhändler Westwing strebt an die Börse. Mit der Ausgabe neuer Aktien im Wege einer Kapitalerhöhung sollen dem Unternehmen 120 Millionen Euro frisches Kapital in die Kassen gespült werden, wie Westwing am Donnerstag mitteilte. Das Geld soll vor allem für die Expansion eingesetzt werden. „Mit dem geplanten Börsengang erhalten wir zusätzliches Kapital, das wir dafür nutzen möchten, weiter profitabel zu wachsen“, erklärte Gründer und Vorstandschef Stefan Smalla. Ein Teil der Erlöse soll aber auch für die Schuldentilgung verwendet werden.