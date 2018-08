Online-Möbelhändler: Westwing verabschiedet sich von außereuropäischen Aktivitäten

Der Online-Möbelhändler Westwing will sich künftig auf Europa konzentrieren. Hier profitiere man am stärksten von Synergien wie dem Lieferanten-Netz und den sieben Logistikzentren, sagte Firmenchef und Mitgründer Stefan Smalla am Donnerstag im Gespräch mit Reuters. Deswegen stünden die Aktivitäten in Brasilien, Russland und Kasachstan zum Verkauf. „Das Interesse ist groß. Es werden bereits Gespräche geführt.“