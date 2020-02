Online-Möbelhandel Wo bleibt das Zalando der Möbelbranche?

Im Sommer 2019 kündigte Otto an, seine 24-Stunden-Lieferung in Zukunft auch auf die Möbel auszurollen – gerade bei Polstermöbeln ein nicht leicht einzuhaltendes Versprechen. Dafür baute Otto in Nürnberg ein großes Logistikzentrum auf. André Müller, seit 32 Jahren bei Otto, leitet seit drei Jahren die Sparte „Home&Living“. Auf der Internationalen Möbelmesse in Köln im Januar stellte Otto nun bereits das dritte Jahr in Folge aus. Die Durchdringung im Online-Möbel-Handel, sagte Müller jüngst im Otto-eigenen Podcast, „ist noch nicht ganz so hoch“. Die größte Herausforderung sei die Haptik: Stoff- und Holzmuster können Otto-Kunden kostenlos bestellen, um sie mal anzufassen. Otto wolle in Zukunft beim Online-Möbel-Kauf noch mehr Service bieten und mehr Informationen, erklärte Müller, ähnlich wie Matratzenhändler: mit Informationen über Härtegrade, Zonen, Sitzaufbau und Federkern – dann sei eine Beratung „noch besser möglich“.