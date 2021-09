Online-Tierbedarfshändler: Finanzinvestor EQT macht Zooplus Übernahmeangebot von 3,6 Milliarden Euro

Im milliardenschweren Bieterkampf um den Münchner Online-Tierbedarfshändler Zooplus hat der Finanzinvestor EQT Private Equity ein öffentliches Übernahmeangebot gemacht. Wie das Münchner Unternehmen am frühen Samstagmorgen bestätigte, bietet der schwedische Investor 470 Euro pro Aktie in bar, was etwa 3,6 Milliarden Euro entspricht.