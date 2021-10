Online-Tierbedarfshändler: Zooplus-Führung bevorzugt Übernahmeangebot von Hellman & Friedman

Der kalifornische Technologie-Investor H&F hat ohnehin einen Vorsprung gegenüber EQT. Hellman & Friedman hat sich nämlich gut 17 Prozent der Zooplus-Anteile von mehreren Großaktionären sowie von Vorstandschef und Firmengründer Cornelius Patt gesichert. EQT dagegen beginnt bei Null; beide Bieter streben mehr als 50 Prozent der Anteile an und haben dafür bis zum 3. November Zeit. Angesichts des Patts drohen aber beide an der Hürde zu scheitern, wenn sie sich nicht rechtzeitig bewegen. Die Zooplus-Aktie lag am Mittwoch mit 474,80 Euro über den beiden Angeboten.