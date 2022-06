Online-Versand: Amazon stellt Lieferservice Flex ein

Amazon stellt seinen Lieferdienst Flex in Deutschland ein. Das hat ein Sprecher des in Seattle ansässigen Unternehmens mitgeteilt. „Wir evaluieren regelmäßig unsere verschiedenen Programme und haben die schwierige Entscheidung getroffen, das Amazon Flex-Programm in Deutschland einzustellen“, schreibt er in einer Erklärung per E-Mail.