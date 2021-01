Onlineboom im Lockdown Otto kratzt an der 10-Milliarden-Marke

So sind schon im ersten Lockdown – im Frühjahr 2020 - viele Kunden zwangsläufig auf die Angebote von Amazon, Zalando und eben Otto ausgewichen. Noch stärker war der Effekt wohl im zweiten Lockdown, als mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft all jene stationären Läden schließen mussten, die keine Lebensmittel verkaufen. Die Online-Bestellungen stiegen daraufhin steil an. So hat der Otto-Logistiker Hermes Deutschland allein im Weihnachtsgeschäft 2020 die Rekordmenge von 126 Millionen Sendungen zugestellt – ein Plus von etwa 25 Prozent. Auch das Flaggschiff des Hamburger Handelskonzerns – die Einzelgesellschaft Otto – legte kräftig zu und konnte fast zwei Millionen zusätzliche Kunden gewinnen. Insgesamt erreicht die Plattform otto.de damit rund 9,4 Millionen Kundinnen – ein Plus von fast 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.