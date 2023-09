Parallel dazu warb Erdogan bei einem Termin mit dem US-Milliardär Elon Musk im Turkish House, einem Wolkenkratzer nahe den Vereinten Nationen (UN) in New York, für den Bau einer Tesla-Fabrik in seinem Land. Musk ist Chef und Großaktionär des US-Elektroautobauers. Der türkische Staatspräsident hält sich anlässlich der UN-Vollversammlung in den USA auf.



