Onlinehändler Amazon wechselt nach 20 Jahren Chef für deutschsprachige Länder

Beim US-Konzern Amazon wechselt nach 20 Jahren der Chef in den deutschsprachigen Ländern: Der seit Februar 2002 amtierende „Country Manager“ Ralf Kleber wird im Januar seinen Posten an den 47 Jahre alten Rocco Bräuniger übergeben, der bislang für das europäische Konsumgüter-Geschäft verantwortlich ist. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Bräuniger wird in der neuen Position – wie bereits sein Vorgänger – Amazon nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz leiten.