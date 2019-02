 Onlinehändler: Amazon will bis 2030 die Hälfte seiner Pakete klimaneutral verschicken

New YorkAmazon will bis 2030 die Hälfte seiner Pakete klimaneutral verschicken. Das teilte der Onlinehändler am Montag mit. Amazon plant dafür, mehr erneuerbare Energie wie Solarenergie einzusetzen, mehr Pakete in elektrischen Lieferwagen zuzustellen und bei Zulieferern Änderungen an den Verpackungen zu erreichen.