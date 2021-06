Onlinehändler Amazons Werbeerlöse steigen in Deutschland auf 1,3 Milliarden Euro

Der Onlinehändler Amazon wird in Deutschland zum Werbeschwergewicht, berichtet die WirtschaftsWoche unter Verweis auf die Jahresabschlüsse. So stiegen die Umsatzerlöse der Tochterfirma Amazon Online Germany, in der der Konzern sein Online-Werbe- und Marketinggeschäft gebündelt hat, im vergangenen Jahr um 51,6 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro. Laut Amazon trug unter anderem die „im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie erhöhte Kundennachfrage zur Umsatzsteigerung bei. Schon in den Vorjahren war das Unternehmen stürmisch gewachsen. So erzielte Amazon Online Germany 2018 noch einen Umsatz von rund 313 Millionen Euro, fast eine Milliarde Euro weniger als 2020.